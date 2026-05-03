Marvulli e Ciccone a Bitetto | tra Mozart e un brano inedito

A Bitetto si terrà un evento musicale con la partecipazione di due musicisti noti per le loro interpretazioni virtuosistiche. Durante la serata, sarà presentato un brano inedito scritto appositamente per la viola, che ha attirato l'attenzione per la sua originalità. I musicisti coinvolti sono riconosciuti per la loro abilità tecnica e saranno protagonisti di un concerto che spazierà tra le note di Mozart e le esecuzioni ispirate a Paganini.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il brano inedito scritto appositamente per la viola?. Chi sono i musicisti che porteranno il virtuosismo di Paganini a Bitetto?. Come dialogano Mozart e Händel con le nuove composizioni di Marvulli?. Perché questo concerto rappresenta un evento unico per la stagione concertistica?.? In Breve Concerto domani alle 17:30 presso l'Auditorium Santa Maria di Bitetto. Programma include variazioni di Halvorsen su temi di Händel e Mozart. Marvulli eseguirà il Capriccio n. 24 di Paganini al violino. Ciccone presenterà un brano inedito per viola scritto da Marvulli. Domani alle 17:30 l’Auditorium Santa Maria a Bitetto ospiterà il concerto della XXXIII Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Benedetto Marcello a Teramo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marvulli e Ciccone a Bitetto: tra Mozart e un brano inedito Notizie correlate Salmo tra le vette dolomitiche: rap e suggestione a 2100 metri, un doposci inedito e un nuovo brano in anteprima.Un palco a 2100 metri di altitudine, circondato dalle vette innevate delle Dolomiti, ha ospitato ieri sera un concerto decisamente fuori dal comune... Leggi anche: Cantautore casertano a "Casa Sanremo": presenterà il suo brano inedito Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Benedetto Marcello, Nicola Marvulli e Barbara Ciccone in concerto a Teramo; Imago Musicae, tre concerti tra De Falla, tango e musica da camera.