Cantautore casertano a Casa Sanremo | presenterà il suo brano inedito

Gianluca Cassella, cantautore di Gioia Sannitica, ha ottenuto un'importante occasione: si esibirà a

Un'onda di orgoglio e di attesa percorre l'Alto Casertano. Gianluca Cassella, affermato cantautore e musicista di Gioia Sannitica, è pronto a vivere un sogno artistico di portata nazionale: esibirsi nell'ambito del Festival della Canzone Italiana 2026 a Sanremo. Appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è mercoledì 25 febbraio. In quella data, infatti, Cassella, 40 anni, salirà sul prestigioso palco del Palafiori nell'ambito del Live Box di Casa Sanremo, vetrina tra le più ambite per gli artisti emergenti durante la settimana del Festival. Qui presenterà al pubblico sanremese e alla giuria il suo brano inedito “È questo amore”, una composizione che ha già saputo conquistare e passare il severo vaglio della selezione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Chiello, il giovane rapper di Venosa, si prepara a debuttare sul palco di Sanremo 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

I cantanti in gara a Sanremo 2026, il commento di Federico Vacalebre: «Cinque campani in...

Gioia Sannitica, il cantautore Gianluca Cassella a Casa SanremoGioia Sannitica (Caserta) - Un'onda di orgoglio e di attesa percorre l'Alto Casertano. Gianluca Cassella, affermato cantautore e musicista di Gioia Sannitica, ... pupia.tv

La scrittrice siciliana Giusi Russo a Casa Sanremo Writers per la seconda volta. L’autrice pluripremiata presenterà in anteprima il suo terzo romanzo Come un taglio nel vetro Sarà Casa Sanremo Writers la vetrina d’eccezione della prima presentazione del libr - facebook.com facebook

Snam è Official Partner di Casa Sanremo 2026, la Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana, che dal 14 al 28 febbraio 2026 darà spazio a eventi, incontri, format originali e ospiti internazionali nel cuore di Sanremo. snam.it/it/media/news-… x.com