Cantautore casertano a Casa Sanremo | presenterà il suo brano inedito

Un'onda di orgoglio e di attesa percorre l'Alto Casertano. Gianluca Cassella, affermato cantautore e musicista di Gioia Sannitica, è pronto a vivere un sogno artistico di portata nazionale: esibirsi nell'ambito del Festival della Canzone Italiana 2026 a Sanremo. Appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è mercoledì 25 febbraio. In quella data, infatti, Cassella, 40 anni, salirà sul prestigioso palco del Palafiori nell'ambito del Live Box di Casa Sanremo, vetrina tra le più ambite per gli artisti emergenti durante la settimana del Festival. Qui presenterà al pubblico sanremese e alla giuria il suo brano inedito “È questo amore”, una composizione che ha già saputo conquistare e passare il severo vaglio della selezione.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

