Salmo tra le vette dolomitiche | rap e suggestione a 2100 metri un doposci inedito e un nuovo brano in anteprima

Ieri sera, a 2100 metri di altitudine tra le vette innevate delle Dolomiti, Salmo ha portato il suo rap in un palco insolito. Circondato da neve e paesaggi mozzafiato, il rapper ha messo in scena uno spettacolo suggestivo e originale, con un doposci inedito e un brano in anteprima. Un evento che ha attirato tanti appassionati, pronti a vivere una serata unica in mezzo alle montagne.

Un palco a 2100 metri di altitudine, circondato dalle vette innevate delle Dolomiti, ha ospitato ieri sera un concerto decisamente fuori dal comune del rapper Salmo. L’evento, svoltosi presso il Super G di Cortina, una location inaugurata pochi mesi fa in preparazione delle Olimpiadi, ha visto poche centinaia di persone sfidare il freddo per assistere a uno spettacolo che ha spezzato il silenzio montano con la potenza del rap. Un’esperienza unica, definita dal diretto interessato come mai vissuta prima, provenendo da un’isola come la Sardegna dove simili contesti sono impensabili. L’esibizione di sabato 7 febbraio ha rappresentato un doposci decisamente alternativo, un momento di evasione e di musica a cui hanno partecipato appassionati disposti a sopportare temperature rigide pur di ascoltare dal vivo le hit del rapper di Olbia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Dolomiti Concerti MODA’ e BIANCA ATZEI amici e colleghi di nuovo insieme in un brano inedito MODA’ e Bianca Atzei tornano a collaborare, regalando un nuovo brano inedito. Il grande rap arriva a Sherwood Festival 2026 Salmo e Gemitaiz si aggiungono a Caparezza Preparati a vivere un’estate all’insegna del rap italiano: Sherwood Festival 2026 si anima con artisti di punta come Salmo, Gemitaiz e Caparezza, portando sul palco le sonorità più intense e autentiche del panorama musicale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SALMO risponde al DISSING di SFERA EBBASTA in RAPTILIAN FREESTYLE | Euro #shorts Ultime notizie su Dolomiti Concerti Salmo, un concerto a 2100 metri di altitudine: le fotoVengo dalla Sardegna, ragazzi, e una cosa così io non l'ho mai vista. rockol.it Armonie tra le vette. Musicisti under 30 e artisti internazionaliMusica tra le vette. Torna, per la settima edizione, la Mondadizza Music Week, in programma dal 30 luglio al 5 agosto a Mondadizza, frazione del Comune di Sondalo. La manifestazione, con ingresso ... quotidiano.net Salmo, è uscito il singolo 10 AD: testo e significato facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.