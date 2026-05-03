Martina Franca senza guardia medica Vietri e Lillo attaccano | Fatto grave e inaccettabile

A Martina Franca, tra il Primo Maggio e oggi, il servizio di guardia medica non è stato disponibile, suscitando proteste da parte di alcuni cittadini e rappresentanti locali. La situazione ha suscitato reazioni dure, con critiche rivolte alle autorità competenti per l’interruzione del servizio. La mancanza di assistenza medica di emergenza ha generato un acceso dibattito pubblico sulla gestione del servizio sanitario nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Scoppia la polemica a Martina Franca per l’interruzione del servizio di guardia medica registrata tra il Primo Maggio e la giornata odierna. A intervenire sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri e la coordinatrice cittadina del partito Grazia Lillo, che esprimono “forte preoccupazione e indignazione” per quanto accaduto. “Lasciare una città di tale importanza senza un presidio essenziale di continuità assistenziale rappresenta un fatto grave, che non può essere giustificato né sottovalutato”. Nel mirino dei due esponenti di FdI finisce anche la gestione della comunicazione ai cittadini....🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca senza guardia medica, Vietri e Lillo attaccano: “Fatto grave e inaccettabile” Notizie correlate Trasferimento della guardia medica. "Un paradosso inaccettabile"VOLTERRA Al via oggi il nuovo progetto della Casa di Comunità all’ospedale di Volterra che prevede, tra l’altro, la postazione della guardia medica,... Leggi anche: Celenza Valfortore senza guardia medica, “situazione ormai insostenibile” Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Guardia di Finanza, il comandante regionale in visita a Taranto e Castellaneta. Le foto; Taranto, Guardia di Finanza: visita del Comandante Regionale Geremia; Il comandante regionale Puglia della GdF in visita ispettiva a Castellaneta e Taranto; Guardia di Finanza Taranto: il Generale Geremia in visita al Comando Provinciale. Martina Franca, Vietri: Inaccettabile l’interruzione della guardia medicaMARTINA FRANCA - Chiedo spiegazioni immediate, esprimiamo forte preoccupazione e indignazione per l’interruzione del servizio di guardia medica a Martina Franca. Lo dichiara il consigliere regionale ... giornaledipuglia.com Comune di Martina Franca. Comune di Martina Franca · Original audio. - facebook.com facebook