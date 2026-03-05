Trasferimento della guardia medica Un paradosso inaccettabile

Oggi a Volterra prende il via un nuovo progetto presso la Casa di Comunità dell’ospedale, che prevede il trasferimento della guardia medica dalle sedi storiche di Saline e Ponteginori. La decisione ha suscitato reazioni e si è parlato di un paradosso inaccettabile, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali di questa scelta. La nuova postazione sarà operativa presso la struttura ospedaliera.

VOLTERRA Al via oggi il nuovo progetto della Casa di Comunità all'ospedale di Volterra che prevede, tra l'altro, la postazione della guardia medica, che trasloca dalle sedi storiche di Saline e Ponteginori. Una scelta che mette in allarme il sindaco di Montecatini Valdicecina, Francesco Auriemma: "Assistiamo a un paradosso inaccettabile: una struttura nata, sulla carta, per "prossimità", ma che sta di fatto allontanando la salute dai cittadini. Dobbiamo dirlo con chiarezza: la scelta compiuta nel 2022 di ubicare la Casa di Comunità a Volterra è stata un errore politico e strategico. La missione di queste strutture dovrebbe essere quella di portare i servizi fuori dai centri ospedalieri, rendendoli capillari e accessibili.