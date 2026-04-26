Carenza medici servizio Guardia medica trasferito in altro Comune | disagi e lamentele

A Villa Castelli, il trasferimento del servizio di guardia medica in un altro comune ha causato disagi e lamentele tra i cittadini. Il referente locale di Europa Verde ha nuovamente segnalato le criticità legate alla carenza di medici e alla modifica della sede del servizio di continuità assistenziale nel territorio comunale. La questione si ripropone come un problema ricorrente per gli abitanti della zona.

VILLA CASTELLI - Il referente di Europa Verde per Villa Castelli, Karol Capodieci, segnala nuovamente le criticità legate al servizio di continuità assistenziale nel territorio comunale.“A Villa Castelli si continua a sostenere che il problema della guardia medica sia stato risolto, come.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Calabria, Guardia Medica sotto pressione: indagine a Francavilla Marittima sui disservizi e la carenza di medici.Francavilla Marittima si interroga sull’efficacia della guardia medica locale, con un’indagine promossa da Antonio Labanca di Nazione Futura che mira... Guardia medica. Raccolta firme per il servizioRaccolta firme conclusa a Sestino su un problema importante e sentito: scopo della petizione è infatti quello di sollecitare un rafforzamento del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Col camice dal tramonto: Faccio la guardia medica dove mancano i dottori; Mancano i medici in corsia. Largo ai pensionati . Un 80enne punta al posto; Benevento, guardie mediche. Voragine nel Sannio: mancano 100 sanitari; In 40mila senza dottore: ora c’è il nuovo bando. Servirà?. Servizio di ex guardia medica interrotto per 11 ore a Caorle e a Jesolo: non ci sono abbastanza medici disponibiliCAORLE - Carenza di medici, Continuità Assistenziale chiusa per 11 ore a Caorle e a Jesolo. Il servizio di ex guardia medica, nelle due località di mare, è stato disattivato dalle 21 di ieri sera 21 ... ilgazzettino.it Festività, carenza di medici nelle guardie mediche dell’OristaneseLe festività natalizie stanno arrivando e insieme anche i problemi legati alla mancanza dei medici negli ambulatori della guardia medica sparsi in provincia, in tutto 27. La Asl di Oristano vuole ... unionesarda.it Medici base la Sardegna cerca 500 professionisti Emergenza sanitaria nell’Isola carenza di medici di base e professionisti per il servizio territoriale spinge la Regione a nuovi bandi per garantire assistenza capillare ai cittadini La carenza di medici base in Sar - facebook.com facebook Medici di base, in Veneto ne mancano 800. A Belluno la carenza è di oltre cinquanta. Ma il capoluogo montano e Feltre non rientrano nelle aree considerate a disagio: vengono così meno gli incentivi economici per i dottori. x.com