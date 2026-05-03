Martina Favaretto è in missione | secondo oro individuale consecutivo in Coppa del Mondo

Martina Favaretto ha conquistato il suo secondo oro consecutivo in Coppa del Mondo durante la tappa di Istanbul. Nella finale, ha battuto in un derby azzurro la capitana, arrivando all’ultima stoccata. La sua vittoria si è inserita in una giornata positiva anche per il team femminile e maschile. La fiorettista di Noale ha portato a casa il trofeo in una gara molto combattuta.

Martina Favaretto è entrata in modalità “pigliatutto” e non si ferma più. Nella tappa di Coppa del Mondo di Istanbul, in un sabato che ha sorriso tanto al team femminile quanto a quello maschile, la fiorettista di Noale ha vinto l'oro superando in un derby azzurro all'ultima stoccata la capitana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Coppa del Mondo di Fioretto, show azzurro a Istanbul: Macchi e Favaretto conquistano l’oroIstanbul, 2 maggio 2026 – Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di... Leggi anche: Fioretto, Martina Favaretto al Cairo è una sentenza: terzo oro in 4 anni per la fiorettista noalese Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scherma, magica doppietta ad Istanbul! Favaretto batte Errigo all’ultima stoccata; Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina Favaretto; CdM fioretto, in Turchia Macchi e Tavaretto vincono due ori: 5 medaglie per l'Italia; Coppa del Mondo di Fioretto, show azzurro a Istanbul: Macchi e Favaretto conquistano l’oro. Scherma, magica doppietta ad Istanbul! Favaretto batte Errigo all’ultima stoccataLa meravigliosa giornata del fioretto italiano nella prova di Coppa del Mondo ad Istanbul si è completata con una pazzesca doppietta italiana nella gara ... oasport.it Martina Favaretto in pedana al Cairo, dove raccolse la sua prima vittoria in CoppaL'atleta noalese impegnata sabato nella gara individuale. La capitale egiziana le porta storicamente fortuna: dal 2023, due vittorie e un terzo posto ... today.it DOMINIO AZZURRO IMBARAZZANTE IN COPPA DEL MONDOOO! Nella tappa di Istanbul, dedicata al fioretto è arrivato un autentico domino totale per la nostra scherma. Al femminile continua a dettare legge Martina Favaretto che, ad appen - facebook.com facebook