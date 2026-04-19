Fioretto Martina Favaretto al Cairo è una sentenza | terzo oro in 4 anni per la fiorettista noalese

Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nella gara individuale di fioretto al Cairo, durante una tappa di Coppa del Mondo. La fiorettista proveniente da Noale ha battuto in finale un’altra atleta italiana, Martina Batini. Questa vittoria rappresenta il terzo oro in quattro anni per Favaretto in questa disciplina. La competizione si è svolta in Egitto, con la partecipazione di diverse atlete internazionali.

In Egitto, Martina Favaretto è una sentenza. Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto in corso di svolgimento al Cairo, la poliziotta di Noale ha vinto l'oro nella gara individuale, battendo in finale un'altra azzurra, Martina Batini. Per la fiorettista si tratta della terza vittoria negli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina... Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa del Mondo di fioretto – Splendida doppietta azzurra al Cairo: trionfa Martina Favaretto, argento di Martina Batini. Ben 5 italiane tra le top 8. Stop agli ottavi per gli uomini; Fioretto, doppietta azzurra in Coppa del Mondo: Favaretto trionfa in finale contro Batini al Cairo; Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il Cairo; Scherma, Favaretto trionfa in Coppa del mondo al Cairo, battuta in finale Batini. Splendida doppietta azzurra al Cairo nel fioretto femminile: Favaretto oro, Batini argentoA Padova, invece, il russo Kamil Ibragimov ha vinto la 67^ edizione del Trofeo Luxardo, storica tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Ha chiuso ai piedi del podio Luca ... italpress.com Fioretto, doppietta Italia al Cairo: oro Favaretto, argento BatiniUna splendida doppietta italiana ha colorato d'azzurro la gara femminile della tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo: oro di Martina Favaretto, argento per Martina Batini. La 24enne veneta del ... corrieredellosport.it La tappa della Coppa del Mondo in Egitto si chiude con un inno di Mameli che risuona forte, grazie a una finale tutta italiana che ha visto protagoniste due atlete straordinarie. Martina Favaretto conferma un momento di forma strabiliante, conquistando il suo - facebook.com facebook