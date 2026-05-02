Coppa del Mondo di Fioretto show azzurro a Istanbul | Macchi e Favaretto conquistano l’oro

A Istanbul si sono disputate le competizioni individuali di fioretto della Coppa del Mondo, con gli atleti italiani che hanno dominato. Nelle gare di ieri, due schermidori hanno conquistato rispettivamente il primo posto, portando a casa medaglie d’oro. La manifestazione si è conclusa con l’Inno di Mameli che ha risuonato, mentre gli atleti italiani sono saliti sul podio per ricevere i riconoscimenti.

Istanbul, 2 maggio 2026 – Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’assalto decisivo il russo Barannikov (15-8) e svettando in cima a un podio su cui salgono, sul terzo gradino, anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, mentre Martina Favaretto conquista la competizione femminile superando in un super-derby di finale all’ultima stoccata, per 15-14, la capitana Arianna Errigo, seconda classificata. Bottino di giornata per il gruppo del CT Simone Vanni: due ori, un argento e due bronzi. Numeri che “cantano”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul, Grand Prix di Incheon per la sciabola: 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggioIl fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani... Leggi anche: Coppa del Mondo di Fioretto, Italia fa bis nelle gare a squadre: oro super per il Team Maschile e Femminile Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa del mondo di sci alpino 2025/26, a Levi lo slalom femminile: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; A Locarno è tutto pronto per accogliere la Coppa del Mondo; Coppa del Mondo di fioretto – Undici azzurre avanzano al tabellone principale di Istanbul. Domani in palio le medaglie della gara maschile e di quella femminile; Ciclismo Paralimpico, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggio. Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina FavarettoIl fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto ... corrieredellosport.it Nuoto artistico, Coppa del Mondo: l’Italia centra il podio nel team libero a Xi’anÈ andata in archivio poco fa anche la seconda giornata di gare a Xi'an, località che ospita la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. oasport.it Alzare la Coppa del Mondo nel 2026 Bellissimo, ma rischia di essere un buco in bilancio. Tra costi fuori controllo e premi #FIFA divisi democraticamente tra tutti, la gloria rischia di costare carissimo alle big d'Europa. In questo calcio, vince chi ha i campioni, - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com