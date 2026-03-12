Scontro politico su guerra e referendum Toni accesi

Da tv2000.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si intensifica lo scontro tra le forze politiche riguardo alla questione della guerra e del referendum. Oggi pomeriggio si terrà un question time in Parlamento, mentre i toni tra i rappresentanti sono particolarmente accesi. Le discussioni si concentrano sulle posizioni ufficiali e sulle dichiarazioni pubbliche fatte dai politici coinvolti. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

In Italia continua lo scontro politico, tra guerra e referendum. Attesa per il question time di oggi pomeriggio. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

