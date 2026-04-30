Questa sera si disputa la semifinale al torneo WTA di Madrid 2026 tra Marta Kostyuk e Anastasia Potapova. Kostyuk, tennista ucraina, ha dichiarato che non intende stringere la mano alla rivale prima dell’incontro. Potapova, atleta russa, ora rappresenta i colori dell’Austria. La partita si preannuncia molto tesa, con le due giocatrici pronte a confrontarsi su un campo che promette grande spettacolo.

Sarà una semifinale di grande tensione quella in programma questa sera al WTA di Madrid 2026. Si sfideranno infatti Marta Kostyuk, ucraina dal carattere molto forte, e Anastasia Potapova, russa che ora difende i colori della bandiera austriaca. La partita proporrà sicuramente un livello tecnico elevato considerate le giocatrici in campo ma non può essere tralasciato (purtroppo) neanche il fattore politico. Concentrandoci prima sull’aspetto tecnico, Kostyuk ha ormai raggiunto quota nove vittorie di fila sulla terra rossa ed ora vuole centrare quella che sarebbe la finale più importante della sua giovane carriera. Dall’altra parte ci sarà una Potapova sorprendente, capace di attestarsi su livelli molto alti in questa settimana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Kostyuk in vista della semifinale a Madrid: “Non stringerò la mano a Potapova”

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