Tre borse di studio per imparare l’inglese in memoria del maestro Nesti

La famiglia Nesti ha consegnato tre borse di studio a studentesse della scuola media Melani. Le borse permetteranno alle ragazze di trascorrere un soggiorno-studio estivo in un college in Inghilterra. L’obiettivo è aiutarle a imparare l’inglese e a vivere un’esperienza all’estero. Le consegne sono avvenute ieri alla scuola, con l’entusiasmo delle giovani e il ricordo del maestro Nesti.

Sono state consegnate a tre studentesse della scuola media Melani le borse di studio donate dalla famiglia Nesti per un soggiorno-studio estivo in un college in Inghilterra. I vincitori sono Anna Flumeri della 3C (prima classificata), Zoe Buffetti della 3A (seconda) e Anna Bedin della 3C (terza). Le borse di studio, intitolate alla memoria del maestro Enzo Nesti, fanno parte della cospicua donazione con cui Stefano Nesti, l'imprenditore figlio dello storico insegnante elementare montalese, ha finanziato anche la realizzazione del monumento in piazza dell'artista Emilio Isgrò, dedicato ai caduti delle forze dell'ordine e dei servitori dello Stato.

