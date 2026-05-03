Una scena di violenza si è verificata a Marsala, dove uno studente è stato colpito dall'autista di un autobus. La famiglia della vittima ha deciso di intraprendere un’azione legale. Secondo quanto si è appreso, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che lo studente aveva subito un ritardo. Le immagini registrate dal video dell’incidente mostrano i momenti dell’aggressione sul bus.

? Cosa scoprirai Come è scattata la violenza dopo il ritardo dello studente?. Cosa mostrano le immagini del video dell'aggressione sul bus?. Perché l'avvocato ha deciso di coinvolgere l'opinione pubblica?. Quali saranno le conseguenze legali per l'autista del servizio pubblico?.? In Breve L'episodio è avvenuto il pomeriggio di giovedì 29 aprile a Marsala.. L'avvocato Daniele Cimiotta rappresenta legalmente la famiglia dello studente colpito.. Il diverbio è scaturito per il ritardo del ragazzo dovuto a una sigaretta.. Le autorità devono ora esaminare le prove video dell'aggressione sul bus.. L’autista di un autobus a Marsala ha colpito con uno schiaffo un giovane studente durante il pomeriggio di giovedì 29 aprile, scatenando la reazione legale della famiglia del minore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marsala, studente colpito dall’autista: la famiglia si muove in legale

Notizie correlate

Morti sospette, si fa avanti una seconda famiglia: il padre colpito da malore appena uscito dall'ospedale di Santa SofiaEra stato quindi allertato un medico del 118 che è intervenuto tempestivamente ed è riuscito a rianimarlo, ma la morte è sopraggiunta pochi giorni...

Aggredisce l’autista del bus: “Colpito alla nuca, poi minacce alla mia famiglia”. Danneggiata anche l’auto dei carabinieriMacerata, 4 marzo 2026 – Colpisce un autista della Sasp alla testa, poi dà in escandescenze e manda in frantumi il vetro dell’auto dei carabinieri.