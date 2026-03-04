Aggredisce l’autista del bus | Colpito alla nuca poi minacce alla mia famiglia Danneggiata anche l’auto dei carabinieri

Un uomo ha aggredito un autista del bus, colpendolo alla nuca e successivamente rivolgendo minacce alla famiglia della vittima. Durante l’episodio, ha anche danneggiato il vetro dell’auto dei carabinieri presenti sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del responsabile. La scena si è svolta in una zona di Macerata, dove sono stati chiamati i soccorsi.

Macerata, 4 marzo 2026 – Colpisce un autista della Sasp alla testa, poi dà in escandescenze e manda in frantumi il vetro dell’auto dei carabinieri. Arrestato un 48enne di Loro Piceno, ritenuto responsabile dei reati di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il racconto dell’autista È quanto accaduto nella mattinata dell’altroieri, poco prima delle 11, quando i carabinieri sono intervenuti al terminal di piazza Pizzarello a Macerata dopo la segnalazione di un autista, Alfredo Carfagna, 56enne di San Ginesio, da 26 anni autista Sasp. “Io ero nell’autobus, c’erano due signore ed è arrivato lui – ha raccontato l’autista –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

