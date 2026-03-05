Morti sospette si fa avanti una seconda famiglia | il padre colpito da malore appena uscito dall' ospedale di Santa Sofia

Una seconda famiglia si rivolge alle autorità per chiarimenti sulla morte di un loro parente, anziano, deceduto dopo essere stato trasportato dall’ospedale di Santa Sofia. Il padre di questa famiglia ha avuto un malore subito dopo, mentre si trovava fuori dall’ospedale. Durante il trasporto, era presente un operatore della Croce Rossa di 27 anni, indagato per omicidio plurimo premeditato.

Era stato quindi allertato un medico del 118 che è intervenuto tempestivamente ed è riuscito a rianimarlo, ma la morte è sopraggiunta pochi giorni dopo Dall'avvocato Max Starni, che già tutela l'ultima delle presunte vittime, si sono recati i famigliari di Vittorio Benini, morto il 13 ottobre 2025 dopo un trasporto tra gli ospedali di Santa Sofia e Forlì. Si tratta di quattro figlie dell'anziano, 84 anni, che era ricoverato nel reparto di lungodegenza del Nefetti di Santa Sofia e doveva raggiungere l'ospedale di Forlì per dei controlli di routine. Il viaggio avvenne il 9 ottobre 2025. Dopo circa un paio di chilometri da Santa Sofia, l'84enne è stato colpito da arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

