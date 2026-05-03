Nel Gran Premio di Spagna, il pilota ha conquistato la vittoria nella gara Sprint, la prima sotto le nuove regole stabilite per questa stagione. La gara ha visto una combattuta fase finale, con il pilota che ha mantenuto la posizione di testa fino al traguardo. La vittoria si aggiunge ad altri risultati ottenuti in questa stagione, mentre le nuove norme hanno suscitato diverse discussioni tra gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha trionfato nella sprint race del Gran Premio di Spagna a Jerez, segnando un importante passo verso il recupero per il sei volte campione MotoGP. Tuttavia, la sua vittoria ha sollevato diverse questioni riguardo all’interpretazione delle regole, specialmente legate al passaggio attraverso la corsia dei box dopo una caduta. Molti hanno discusso la legittimità del suo trionfo, dato che Marquez ha percorso la corsia di pit per cambiare moto dopo un’incidente. Francesco Bagnaia, tra gli altri, ha difeso Marquez, affermando che non ha infranto alcuna regola.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez trionfa ancora: vittoria nel GP Sprint spagnolo con la nuova regola.

¿SE LE COMPLICA EL MUNDIAL A MÁRQUEZ ANÁLISIS DE TESOURO POST JEREZ

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