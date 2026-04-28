Caso Rocchi i presunti colloqui sugli arbitri da dare all'Inter restano persone non identificate

L'ex designatore degli arbitri ha comunicato di non voler partecipare all'interrogatorio previsto dalla procura di Milano. Sul tavolo ci sono presunti incontri relativi alla possibilità di assegnare arbitri a una squadra di calcio, ma le persone coinvolte non sono state identificate. La procura ha annunciato che i colloqui sarebbero stati condotti con interlocutori sconosciuti, e l'ex designatore ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio.