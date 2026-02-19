Pancaro svela | Alla Lazio realizzato il sogno della mia vita vincere lo scudetto! Sul Cagliari…

Pancaro ha dichiarato che il momento più felice della sua carriera è stato quando ha vinto lo scudetto con la Lazio, un sogno che si è avverato nel 2000. La sua passione per il calcio lo ha portato a conquistare uno dei traguardi più ambiti, giocando con entusiasmo e determinazione. Ricorda ancora con emozione le partite decisive e i compagni di squadra che hanno condiviso quella vittoria. Ora, si concentra sulle sue esperienze passate e sui ricordi legati a quei giorni speciali.

Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi» Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas.» Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pancaro svela: «Alla Lazio realizzato il sogno della mia vita, vincere lo scudetto! Sul Cagliari…» Leggi anche: Ex Milan, Pancaro: “Ottimo lavoro di Allegri. Rossoneri possono competere per vincere lo Scudetto” Juve ancora in corsa per lo Scudetto? Pancaro non ha dubbi: «Io penso che la lotta al titolo non è chiusa. Queste le squadre che lo possono vincere»Pancaro afferma che la Juventus può ancora puntare allo scudetto, nonostante le difficoltà recenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pancaro: «Alla Lazio ho realizzato il sogno della mia vita! Con il Cagliari è una gara aperta»Giuseppe Pancaro, ex difensore di Cagliari, Lazio e Milan, è uno degli ospiti del giorno di una trasmissione radiofonica: le sue parole Quest’oggi Giuseppe Pancaro è intervenuto durante Il Cagliari i ... lazionews24.com Pancaro a Radiolina LIVE: le dichiarazioni dell’ex difensore del CagliariGiuseppe Pancaro, ex difensore di Cagliari, Lazio e Milan, è uno degli ospiti del giorno di una trasmissione radiofonica: le sue parole Quest’oggi Giuseppe Pancaro interviene durante Il Cagliari in d ... cagliarinews24.com