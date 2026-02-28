A Bergamo | I miei 30 anni da investigatore Un sogno che si è realizzato

A Bergamo, l’ispettore Luigi Malenchini ha concluso la sua carriera dopo 30 anni di servizio alla questura, iniziata con il suo ingresso nella polizia e terminata con la pensione il 1° marzo. Durante gli anni, ha svolto numerose indagini e attività investigative presso la squadra mobile, contribuendo a numerosi casi nel corso del suo percorso professionale. Ora si gode il meritato riposo dopo un lungo impegno nel settore.

LA STORIA. L’ispettore Luigi Malenchini da domenica 1° marzo in pensione. Una carriera di indagini alla Mobile. Il questore Nicolì: «Un riferimento». «Dalla “Siena Monza 71” è tutto, buonanotte, passo e chiudo. Mi sono divertito tanto a fare il poliziotto!». L’ultimo servizio in borghese l’ha chiuso così l’ispettore Luigi Malenchini, oggi all’ultimo giorno di lavoro in questura, con un’ermetica comunicazione via radio ai colleghi utilizzando il suo nickname, goliardicamente celebre tra le mura di via Noli: «Siena Monza», che per i questurini sta per Squadra Mobile, e «71» beh. consultate la smorfia napoletana e lo scoprirete. «Sbirro»... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

