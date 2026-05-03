Prima della partita tra Inter e Parma, il presidente e amministratore delegato dell’Inter ha dichiarato di essere tranquillo riguardo all’inchiesta sugli arbitri, precisando che con il direttore sportivo non sono mai andati alla cieca. Durante il prepartita, il presidente dei nerazzurri ha presentato la sfida del 35° turno di Serie A 202526. La partita è stata anticipata da interventi ufficiali dei vertici della società nerazzurra.

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© Calcionews24.com - Marotta pre Inter Parma: «Tranquillissimi sull’inchiesta arbitri, con Chivu non siamo andati alla cieca»

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