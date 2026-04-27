In un momento in cui il calcio italiano si trova sotto i riflettori per uno scandalo legato agli arbitri, il dirigente dell’Inter ha commentato la situazione, affermando che la squadra nerazzurra non è coinvolta nei fatti e che sta subendo delle penalizzazioni. La dichiarazione arriva dopo le recenti indiscrezioni sul procedimento in corso e le preoccupazioni tra i tifosi riguardo alle ripercussioni sulla squadra.

Mentre il calcio italiano rischia di capitolare dinanzi all'ennesimo scandalo arbitrale, Beppe Marotta rompe il silenzio e prova a tranquillizzare ambiente e tifosi dell’Inter. L’attesa per il 21° scudetto è stata di fatto turbata dall’indagine che coinvolge i vertici dell’Aia, nella quale è emerso anche il nome dell’Inter in quanto tra i capi d’imputazione per Gianluca Rocchi ci sarebbe anche l’aver voluto designare arbitri graditi ai nerazzurri. Il presidente dell’Inter è intervenuto in diretta a Sky Sport, prima della partita contro il Torino, rilasciando queste dichiarazioni: “Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marotta rompe il silenzio sull’inchiesta arbitri: "Inter estranea ai fatti e penalizzata"

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