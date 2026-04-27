Marotta rompe il silenzio sull’inchiesta arbitri | Inter estranea ai fatti e penalizzata

Da ilgiornale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui il calcio italiano si trova sotto i riflettori per uno scandalo legato agli arbitri, il dirigente dell’Inter ha commentato la situazione, affermando che la squadra nerazzurra non è coinvolta nei fatti e che sta subendo delle penalizzazioni. La dichiarazione arriva dopo le recenti indiscrezioni sul procedimento in corso e le preoccupazioni tra i tifosi riguardo alle ripercussioni sulla squadra.

Mentre il calcio italiano rischia di capitolare dinanzi all'ennesimo scandalo arbitrale, Beppe Marotta rompe il silenzio e prova a tranquillizzare ambiente e tifosi dell’Inter. L’attesa per il 21° scudetto è stata di fatto turbata dall’indagine che coinvolge i vertici dell’Aia, nella quale è emerso anche il nome dell’Inter in quanto tra i capi d’imputazione per Gianluca Rocchi ci sarebbe anche l’aver voluto designare arbitri graditi ai nerazzurri. Il presidente dell’Inter è intervenuto in diretta a Sky Sport, prima della partita contro il Torino, rilasciando queste dichiarazioni: “Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

marotta rompe il silenzio sull8217inchiesta arbitri inter estranea ai fatti e penalizzata
© Ilgiornale.it - Marotta rompe il silenzio sull’inchiesta arbitri: "Inter estranea ai fatti e penalizzata"

Notizie correlate

Leggi anche: Inchiesta arbitri, Marotta rompe il silenzio: “L’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano”

Caso Rocchi, Marotta: “Siamo meravigliati da quanto è successo, l’Inter è estranea ai fatti”Prima del fischio d’inizio di Torino-Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Rocchi.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Marotta rompe il silenzio: L'Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano; Inter: Marotta rompe il silenzio e racconta la sua verità, l'accusa del legale di Rocchi; L’Inter nel mirino, la difesa di Marotta: Noi corretti. E perfino danneggiati; L'affondo di Marotta e dell'Inter: Noi sempre corretti. E ricorda gli episodi contrari costati lo scudetto.

marotta rompe il silenzioMarotta rompe il silenzio sull’inchiesta arbitri: Inter estranea ai fatti e penalizzataMentre il calcio italiano rischia di capitolare dinanzi all'ennesimo scandalo arbitrale, Beppe Marotta rompe il silenzio e prova a tranquillizzare ambiente e tifosi dell’Inter. L’attesa per il 21° ... ilgiornale.it

marotta rompe il silenzioInchiesta Rocchi partita da un anno, le intercettazioni che fanno tremare il calcio, Grassani rivela cosa si rischiaIl presidente nerazzurrro Beppe Marotta racconta la sua versione in diretta su Sky e Dazn dopo l'inchiesta che vede coinvolti i vertici arbitrali ... sport.virgilio.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.