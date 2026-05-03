Una giovane giornalista afghana ha intervistato una donna del suo paese, portando alla luce le sue parole. La conversazione ha rivelato le difficoltà quotidiane e le speranze di chi vive in Afghanistan. La testimonianza, condivisa attraverso la voce della giornalista, mette in evidenza le sfide e la resilienza delle donne nel contesto attuale. La discussione si è svolta in un momento di attenzione internazionale verso le questioni di genere nel paese.

C’è una voce che supera confini e arriva fino a noi, carica di dolore e speranza. È la voce delle donne afghane, troppo spesso soffocata, ma mai spenta. A darle spazio è " La ragazza dalla Terra di Buddha " (Accademia di Paestum Edizioni) il libro di Martina Marotta, che sarà presentato giovedì alle ore 21, presso la Sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici a Prato. L’evento, a ingresso libero, sarà un’occasione di incontro e riflessione su una delle questioni più urgenti del nostro tempo: la condizione delle donne in Afghanistan. Al centro della serata la testimonianza diretta di Ruqia Sadeqi, giovane giornalista afghana e protagonista del volume.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marotta dà voce a Ruqia: dialogo con la giovane giornalista afghana

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