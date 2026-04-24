Voce da brividi | il giovane che ha riportato in vita Michael Jackson

Il 24 luglio 2022, un musicista ha pubblicato un video in un parcheggio in cui esegue una cover di Michael Jackson. Il brano ha attirato l’attenzione di molti utenti online, arrivando a superare i 27 milioni di visualizzazioni in meno di un mese. La performance ha suscitato commenti e reazioni di sorpresa tra gli spettatori, che hanno condiviso il video sui social media.

? Cosa sapere Il musicista Brandon Conway registra un video in un parcheggio il 24 luglio 2022.. La cover di Michael Jackson ottiene oltre 27 milioni di visualizzazioni in tre settimane.. Il 24 luglio 2022, un giovane musicista ha registrato un video in un parcheggio che, in meno di tre settimane, ha totalizzato oltre 27 milioni di visualizzazioni per la sua capacità vocale sorprendente. Brandon Conway ha debuttato sulla piattaforma social con una performance che ha scosso l’attenzione globale. Il contenuto, incentrato su una cover di The Way You Make Me Feel, mostra il cantante mentre schiocca le dita e intona il brano, rivelando una voce che ricorda in modo quasi incredibile quella del Re del Pop.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voce da brividi: il giovane che ha riportato in vita Michael Jackson LO STRANO APPUNTAMENTO DI MICHAEL JACKSON ALLE TORRI GEMELLE! Notizie correlate Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Michael, al cinema il film sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote JaafarA quasi quattro anni dal suo annuncio, e a più di due dall'inizio delle riprese, arriva finalmente al cinema il primo film che racconta la storia di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arisa commuove la Spagna con Canta ancora: l’esibizione (da brividi) alla presentazione de Il ragazzo dai pantaloni rosa; Il canto a tenore tutto al femminile, l'esperimento è da brividi; Rugby serie A Elite - Il Viadana va all’assalto della Capitale. Sfida play off da brividi con le Fiamme; Sara da Volpiano non cede al Dottore: finale tutto da brividi ad Affari Tuoi. Caserta, standing ovation per Simona Molinari: voce da brividi e swing puroUna serata da incorniciare quella di giovedì sera al Teatro Città di Pace di Caserta, dove la splendida voce di Simona Molinari ha trasformato il palcoscenico in un intimo salotto musicale, regalando ... casertaweb.com Arisa commuove la Spagna con Canta ancora: l’esibizione (da brividi) alla presentazione de Il ragazzo dai pantaloni rosaLa cantante, recentemente protagonista a Sanremo 2026, si è esibita a Madrid e Barcellona alla presentazione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ecco i dettagli. libero.it La voce non è solo espressione: è corpo, materia, identità. Da questa idea nasce RiSoNa | Vox Partenopea. Timbri, stili e identità. Con Marina Tripoldi un incontro dedicato alla canzone napoletana e alle nuove prospettive di studio della vocalità, che si terrà gi - facebook.com facebook