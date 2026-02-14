L’espulsione di Kalulu spiega perché per padre Chivu gli arbitri italiani non sono un problema la Marotta League

L’espulsione di Kalulu, avvenuta durante la partita di ieri, mostra chiaramente perché padre Chivu non considera gli arbitri italiani un ostacolo. In quell’episodio, il difensore del Milan è stato sanzionato per un fallo che ha generato molte polemiche tra tifosi e analisti. La decisione arbitrale ha suscitato discussioni sulla correttezza delle valutazioni in Serie A, ma Chivu continua a guardare oltre, mantenendo un atteggiamento distaccato. La sua convinzione si basa sulla sua esperienza e sulla capacità di adattarsi alle decisioni del campo, anche quando sembrano discutibili. Per lui, questa situazione si inserisce in una realtà

L’espulsione di Kalulu spiega perché per padre Chivu gli arbitri italiani non sono un problema. Tu chiamala, se vuoi, Marotta League. In una partita che la Juventus stava territorialmente dominando (ma si era sull’1-1), la risolve l’arbitro La Penna. Bastoni (già ammonito) simula di ricevere un calcio da Kalulu (pure lui già ammonito). L’arbitro interviene ed estrae il secondo giallo per lo juventino che se ne va negli spogliatoi. Bastoni la fa franca e la partita cambia verso. Una partita in cui la Juventus ha sorpreso. Ha tenuto meglio il campo. Ma l’Inter ha avuto una grande occasione con doppio palo colpito da Bastoni dopo una bella parata di Di Gregorio su colpo di testa di Thuram. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cristian Chivu afferma che il motivo per cui l’Italia non partecipa ai Mondiali da oltre un decennio non sono le decisioni degli arbitri.

