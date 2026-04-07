Pruzzo analizza | C’è da preoccuparsi per il crollo della Roma contro l’Inter Ecco cosa farei sul mercato e Gasperini deve restare

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha commentato la recente sconfitta della squadra contro l’Inter, sottolineando che si tratta di un momento difficile. Ha anche fatto alcune proposte sul mercato e ha espresso supporto per la permanenza dell’allenatore. La discussione si concentra sulla situazione attuale del club e sulle possibili strategie future. Nessuna opinione personale o analisi approfondita sono state inserite, solo fatti e posizioni espresse dall’ex calciatore.

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