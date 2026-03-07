Il coach ha dichiarato che la partita contro Trieste sarà molto importante per la squadra, sottolineando la loro preparazione e determinazione. La sfida si svolgerà tra le due squadre, entrambe pronte a scendere in campo con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo. La gara rappresenta un momento chiave della stagione, con i giocatori pronti a dare il massimo.

"Quella con Trieste sarà una partita davvero importante per noi – ha spiegato coach Dimitris Priftis nella consueta conferenza stampa di presentazione del match - questo è un appuntamento che arriva dopo una pausa molto lunga e che ci ha dato l’opportunità di lavorare un po’ più del solito: siamo pronti sia per questa gara che per il finale di stagione". Non si nasconde il tecnico biancorosso che sa perfettamente che, dopo alcuni mesi molto difficili e in cui la Pallacanestro Reggiana era anche finita addirittura sul fondo della classifica, adesso è tempo di riemergere dagli abissi per puntare dritto all’ottavo posto playoff. Un obiettivo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Partita importante. Noi siamo pronti"

