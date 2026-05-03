Durante le esercitazioni militari nella regione di Cap Draa, due soldati statunitensi sono scomparsi. Le operazioni di ricerca sono complicate dalle condizioni del deserto marocchino, caratterizzato da temperature elevate e vaste aree di terreno sconosciuto. Le squadre coinvolte stanno utilizzando droni e veicoli fuoristrada per sorvolare e perlustrate le zone più remote, ma la vastità del territorio rende difficile individuare eventuali tracce. Le ricerche continuano senza sosta.

? Cosa scoprirai Come si sono dispersi i soldati durante le manovre a Cap Draa?. Quali difficoltà tecniche stanno ostacolando le ricerche nel deserto marocchino?. Chi sono i partner internazionali coinvolti nelle operazioni di soccorso?. Perché l'incidente mette in discussione la sicurezza dell'esercitazione African Lion?.? In Breve Scomparsa avvenuta il 2 maggio presso l'area addestrativa Cap Draa vicino Tan Tan.. Esercitazione African Lion coinvolge nazioni come Tunisia, Ghana e Senegal dal mese di aprile.. Programma militare congiunto attivo dal 2004 per la sicurezza nel quadrante nordafricano.. Operazioni di ricerca attivate tra Marocco e Stati Uniti per gestire la vastità territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marocco, due soldati USA dispersi durante l’esercitazione African Lion

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