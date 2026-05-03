Michele Mariotti riprende il suo ruolo di direttore alla guida della Filarmonica della Scala, con tre concerti previsti per martedì e giovedì alle 20. Il programma musicale include la Sinfonia n. e altre composizioni. La serata di domani rappresenta il primo appuntamento della settimana, seguito da altre due esecuzioni consecutive. La diretta si svolge nell’auditorium della città, con l’orchestra pronta a eseguire il repertorio scelto.

Michele Mariotti torna alla guida della Filarmonica della Scala, domani, martedì e giovedì alle 20. Il programma, piacevolissimo, accosta la Sinfonia n. 3 “Scozzese” di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Sinfonia n. 8 di Antonín Dvo?ák. La “Scozzese” è stata scritta durante il viaggio che Mendelssohn fece in Scozia nel 1829,iniziò a comporla dopo aver visitato le rovine della cappella di Holyrood a Edimburgo; è la sua ultima sinfonia compiuta e sarà eseguita, per la prima volta, nel 1842, l’autore morirà nel 1847 a soli trentotto anni. Nella Tre Mendelssohn si lascia condurre da un flusso ininterrotto di idee che si trasformano con mille sfumature, colori e momenti di intensa espressività, anche per questo la Tre è una delle sinfonie dell’autore tedesco più conosciute ed eseguite.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mariotti in salsa Scozzese

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