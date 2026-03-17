L’archeologa Mariotti e le acconciature delle antiche romane

Un’archeologa ha studiato le acconciature delle antiche romane, analizzando dettagli come riccioli turbinosi, trecce intricate e pettinature elaborate. Le creazioni richiedevano ore di lavoro e riflettevano stili di bellezza dell’epoca. La ricerca si basa su reperti e rappresentazioni artistiche dell’antichità, offrendo uno sguardo diretto sulle pratiche di cura e decorazione dei capelli delle donne romane.

Riccioli turbinosi, trecce complicate, vistose pettinature frutto di ore e ore di lavoro delle ornatrices, servitrici addette alla toeletta delle matrone, a tal punto vistose da essere talvolta prese di mira dai poeti satirici come Giovenale: le acconciature femminili, in epoca romana non erano solo un vezzo, ma specchio di rango e potere sociale. Il primo appuntamento della rassegna: “Il tempo delle donne“, a cura dell’archeologa Valeria Mariotti, dal titolo “Antiche bellezze“: pettinature femminili in età romana e prestigio sociale sarà un interessante excursus in questo aspetto molto particolare, quanto peculiare, del quotidiano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’archeologa Mariotti e le acconciature delle antiche romane Articoli correlati San Valentino 2026: dalle antiche tradizioni romane al consumismo moderno, un amore in continua evoluzione.Il 14 febbraio 2026, festa di San Valentino, si preannuncia una giornata in bilico tra la celebrazione di una tradizione millenaria e le dinamiche... Leggi anche: San Valentino: dalle antiche feste romane alla festa degli innamorati, storia e tradizioni di un rito millenario. Approfondimenti e contenuti su L'archeologa Mariotti e le acconciature... Discussioni sull' argomento L’archeologa Mariotti e le acconciature delle antiche romane; Collettivi in corteo contro violenza e precarietà; Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 10 a domenica 15 marzo 2026 in Riviera e Côte d'Azur. ASD Mariotti Lake added a new photo —... - ASD Mariotti Lake - facebook.com facebook