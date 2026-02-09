Riscontrate alcune fughe d' acqua | previsti lavori in via Mariotti

Giovedì in via Mariotti si svolgeranno lavori per riparare alcune fughe d'acqua. Hera interverrà sulla strada e cambierà temporaneamente la viabilità. I residenti e i passanti devono prepararsi a qualche disagio, perché le modifiche dureranno tutta la giornata.

Giovedì saranno apportate delle modifiche alla viabilità in via Mariotti, per consentire ai tecnici di Hera di realizzare lavori stradali resisi necessari a causa di alcune fughe d'acqua. Nello specifico, dalle 7.30 alle 18 sarà vietato l'ingresso in via Mariotti dalle piazze Garibaldi e Primo.

