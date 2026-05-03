Marina di Ragusa | il PD scende in piazza contro le nuove concessioni

A Marina di Ragusa, il Partito Democratico ha organizzato una manifestazione pubblica per protestare contro le recenti concessioni alle imprese balneari. Le nuove norme prevedono modifiche alle aree destinate agli stabilimenti, con alcune zone che saranno destinate a nuove assegnazioni. La protesta si concentra sulle modifiche che potrebbero ridurre gli spazi disponibili per i cittadini e modificare l’utilizzo delle spiagge pubbliche.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le regole per le spiagge di Marina di Ragusa?. Quale spazio verrà sottratto ai cittadini per le nuove concessioni?. Perché la nuova strategia comunale favorisce i lotti sotto i 500 metri?. Chi trarrà vantaggio dal cambio delle norme sul demanio marittimo?.? In Breve Piano comunale prevede divisione di 1300 metri quadrati in lotti sotto i 500 metri.. Nuove norme prevedono distanze minime di 30 metri tra le concessioni.. Istanza per 463 metri quadrati davanti al ristorante Quattro Quarti in fase di istruttoria.. Piano di utilizzo del demanio marittimo approvato dal Consiglio comunale nel 2022.. Il Partito Democratico di Ragusa ha organizzato oggi un presidio in Piazza Torre a Marina di Ragusa per fermare la privatizzazione del litorale e raccogliere firme contro il rischio di nuove concessioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Ragusa: il PD scende in piazza contro le nuove concessioni Notizie correlate “Senza consenso è stupro”: il PD di Benevento scende in piazza contro il DDL BongiornoTempo di lettura: 2 minutiIl Partito Democratico di Benevento annuncia pieno e convinto sostegno alle iniziative nazionali volte a riformare il DDL... Livorno, il coordinamento antimilitarsta scende in piazza: oggi la manifestazione contro tutte le guerreAppuntamento alle 18 in via Grande (angolo via del Gigio) per dire no alle politiche belliche e a sostegno di chi si oppone per non essere complice A... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Marina di Ragusa, spiagge prese d'assalto: è già voglia d'estate; Porto Marina di Ragusa: limite di 10 km/h per i veicoli; Difendiamo le spiagge libere: il Pd scende in piazza a Marina di Ragusa; Triathlon Iron Island a Marina di Ragusa, per il Magma Team ancora ottimi risultati. Spiagge libere, il PD in piazza a Marina di RagusaRagusa, 03 maggio 2026 – Si è svolto oggi, in Piazza Torre a Marina di Ragusa, il presidio promosso dal Partito Democratico di Ragusa per sostenere la ... radiortm.it Ragusa, incidente sulla SP25: traffico in tilt verso MarinaIncidente sulla SP25 Ragusa-Marina di Ragusa vicino ai cantieri. Traffico bloccato e soccorsi sul posto all'altezza del Posto di Blocco 452 ... quotidianodiragusa.it Marina di Ragusa e dintorni. Acoustic Travel Music · Eye In The Sky. Marina di Ragusa Porto in movimento, regata in corso vele sul lungomare Bisani… #marinadiragusa #lungomarebisani #regata #visitsicily #sicilia Scrivimi su WhatsApp 352 0292382 pe - facebook.com facebook