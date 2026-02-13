Senza consenso è stupro | il PD di Benevento scende in piazza contro il DDL Bongiorno

Il Partito Democratico di Benevento manifesta il suo dissenso contro il DDL Bongiorno, dichiarando che “senza consenso è stupro”. La protesta nasce dopo le recenti modifiche alla legge, che molti considerano troppo permissive nei casi di violenza sessuale. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno esposto cartelli e urlato slogan per chiedere un cambiamento immediato. La piazza si è riempita di cittadini che vogliono una legge più chiara e più severa.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Partito Democratico di Benevento annuncia pieno e convinto sostegno alle iniziative nazionali volte a riformare il DDL Bongiorno del 15 febbraio e aderisce alle mobilitazioni organizzate in tutta Italia. Una presa di posizione netta, che rilancia al centro del dibattito il principio del consenso come cardine imprescindibile nella tutela della libertà e dell’autodeterminazione delle persone. “Crediamo fermamente che la libertà e l’autodeterminazione delle persone non possano più essere ignorate: senza consenso è stupro”, afferma il partito cittadino. Per i democratici beneventani non deve più essere necessario dimostrare l’uso della forza o della minaccia: “deve bastare l’assenza di una volontà esplicita, libera e consapevole”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Nella giornata di domenica, avvocati e attivisti si sono riuniti in piazza a Forlì per protestare contro il Ddl Bongiorno.

