Senza consenso è stupro | il PD di Benevento scende in piazza contro il DDL Bongiorno
Il Partito Democratico di Benevento manifesta il suo dissenso contro il DDL Bongiorno, dichiarando che “senza consenso è stupro”. La protesta nasce dopo le recenti modifiche alla legge, che molti considerano troppo permissive nei casi di violenza sessuale. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno esposto cartelli e urlato slogan per chiedere un cambiamento immediato. La piazza si è riempita di cittadini che vogliono una legge più chiara e più severa.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Partito Democratico di Benevento annuncia pieno e convinto sostegno alle iniziative nazionali volte a riformare il DDL Bongiorno del 15 febbraio e aderisce alle mobilitazioni organizzate in tutta Italia. Una presa di posizione netta, che rilancia al centro del dibattito il principio del consenso come cardine imprescindibile nella tutela della libertà e dell’autodeterminazione delle persone. “Crediamo fermamente che la libertà e l’autodeterminazione delle persone non possano più essere ignorate: senza consenso è stupro”, afferma il partito cittadino. Per i democratici beneventani non deve più essere necessario dimostrare l’uso della forza o della minaccia: “deve bastare l’assenza di una volontà esplicita, libera e consapevole”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su benevento consenso
In piazza contro il Ddl Bongiorno: "Senza consenso è stupro"
Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.
"Senza consenso è violenza": Avs scende in piazza contro il Ddl Bongiorno
Nella giornata di domenica, avvocati e attivisti si sono riuniti in piazza a Forlì per protestare contro il Ddl Bongiorno.
Ultime notizie su benevento consenso
Argomenti discussi: Consenso: ribadiamo che il sesso senza sì è stupro; Senza consenso è stupro, no al Ddl Stupri, sit del centro antiviolenza; 15 Febbraio mobilitazione: senza consenso è stupro; In piazza contro il Ddl Bongiorno: Senza consenso è stupro.
NonUnaDiMeno scende in piazza contro il Ddl Bongiorno: Senza consenso è stuproDomenica 15 febbraio presidio in Largo Audiffredi a Cuneo: l'associazione transfemminista protesta contro la norma sul dissenso nella violenza sessuale ... targatocn.it
Senza consenso è stupro. Flash Mob a Viterbo il 15 febbraioSolo sì è sì. Mobilitazione pubblica contro la proposta che sposta il peso del consenso sulle vittime: le associazioni del territorio che si occupano di contrasto alla violenza contro le donne, dopo a ... newtuscia.it
”Si tratta di un risultato che conferma il successo di un format ormai consolidato, fortemente voluto da Provincia di Benevento e Sannio Europa: visita guidata più laboratorio didattico-creativo per un’esperienza integrata che trasforma la scoperta del patrimonio - facebook.com facebook