Livorno il coordinamento antimilitarsta scende in piazza | oggi la manifestazione contro tutte le guerre

Il Coordinamento antimilitarista di Livorno ha organizzato una manifestazione contro tutte le guerre perché il quarto anniversario dell'invasione dell’Ucraina da parte della Russia viene ricordato con proteste. Centinaia di cittadini si sono radunati in via alle 18, portando cartelli e slogan per chiedere la fine dei conflitti armati. La mobilitazione coinvolge diverse associazioni locali che vogliono ribadire il loro no alla violenza e alle armi. La protesta si è conclusa con un corteo nel centro città.

Appuntamento alle 18 in via Grande (angolo via del Gigio) per dire no alle politiche belliche e a sostegno di chi si oppone per non essere complice A quattro anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, il Coordinamento Antimilitarista Livornese e varie realtà cittadine impegnate sul terreno del contrasto al militarismo scendono oggi 24 febbraio in piazza a Livorno contro tutte le guerre (appuntamento alle 18 in via Grande, all'angolo con via del Giglio). “Quattro anni in cui il conflitto, in corso nella regione sino dal 2014, è stato trasformato in una guerra totale - dicono gli organizzatori - che ha già provocato centinaia di migliaia di morti e distruzioni incalcolabili da entrambi i lati del fronte”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it A Monza oggi la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerreOggi a Monza si svolge una fiaccolata per la pace, promossa dal Pd locale. Portuali europei contro le guerre, sciopero anche a Livorno: venerdì 6 febbraio la mobilitazione in oltre venti scali del MediterraneoVenerdì 6 febbraio i portuali di Livorno scendono in piazza per lo sciopero contro le guerre.