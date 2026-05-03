Nel 1924, nacque la campana Maria Dolens, realizzata con il bronzo ricavato dai cannoni di guerra di diverse nazioni, testimonianza di un desiderio di pace. La fusione fu possibile grazie a un sacerdote che trasformò le armi in uno strumento musicale, simbolo di speranza e riconciliazione. Quest’anno si celebra il centenario di questa campana, che rappresenta un ricordo duraturo di conflitti e di unione.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile fondere cannoni di nazioni diverse in un unico bronzo?. Chi fu il sacerdote che trasformò le armi della guerra in musica?. Dove si trovano oggi le bandiere di novanta nazioni impegnate per la pace?. Perché il modello di Rovereto può insegnare al mondo a superare i conflitti?.? In Breve Don Antonio Rossaro propose la fusione dei cannoni nel 1924.. La campana da 22,6 tonnellate fu battezzata il 4 ottobre 1925.. Il Viale delle Bandiere ospita i vessilli di oltre 90 nazioni.. Il Torneo Internazionale Città della Pace coinvolge migliaia di atleti pasquali.. Al tramonto di questa domenica 3 maggio 2026, i cento rintocchi della campana Maria Dolens risuonano sopra la Vallagarina per celebrare il centenario del primo suono emesso nel 1925.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maria Dolens: il centenario della campana nata dai cannoni di guerra

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