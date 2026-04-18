Nella giornata di domenica 29 marzo, nella Cappella della Casa di Riposo “Maria Lilia”, si è svolta l'apertura delle celebrazioni per il Centenario della morte di Suor Maria Lilia Mastacchini. L'evento ha visto una partecipazione numerosa di presenti, tra cui familiari, amici e rappresentanti della comunità locale. La cerimonia ha incluso letture e momenti di preghiera, con l’obiettivo di ricordare la figura di questa religiosa.

Hanno partecipato all’evento, che ha rappresentato un momento di altro valore spirituale e sociale, tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo, di tanti familiari e amici delle Pie Operaie, dei membri dell’Associazione privata di fedeli “Maria Lilia”, dell’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione religiosa senza scopo di lucro “Pie Operaie”. Per l’Amministrazione Comunale di Colleferro era presente il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Girolami e per il Comune di Montelanico il Sindaco Sandro Onorati. La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione della SS. Messa, officiata dal Vescovo della Diocesi di Segni-Velletri, S.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Molto partecipata l’apertura delle celebrazioni per il Centenario della morte di Suor Maria Lilia Mastacchini

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