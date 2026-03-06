Torta di guerra | la famiglia Vladeck tra dolci e cannoni del 1915

Martedì 10 marzo alle 18, si svolgerà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine un evento letterario dedicato alla famiglia Vladeck e alla loro storia nel 1915, un periodo segnato da conflitti e tradizioni. L'incontro, che mescola aspetti storici e umani, si concentrerà sulla narrazione di esperienze legate a quel tempo, offrendo un approfondimento sulla vicenda di questa famiglia.

Un incontro letterario dal sapore storico e umano si terrà martedì 10 marzo alle ore 18 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Luisa Sestito presenterà la sua ultima opera narrativa, un romanzo che intreccia le vicende di una famiglia boema con gli eventi bellici del primo Novecento. L’evento, inserito nella serie Foyer d’autore, offre l’opportunità di ascoltare direttamente dall’autrice come piccole storie personali si scontrino con la grande storia della guerra. L’appuntamento si svolgerà nel Ridotto del foyer, uno spazio accogliente dove il pubblico potrà confrontarsi con la scrittura e i temi trattati nel libro. L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti, ma è fortemente consigliata la prenotazione online attraverso il portale dedicato al teatro udinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Torta di guerra la famiglia Vladeck

