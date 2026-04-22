La foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo | è Rosa Elettrica eroina per caso

L’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta torna in televisione interpretando il ruolo di Rosa Elettrica in una miniserie crime thriller prodotta da Sky Original. La serie, che sarà trasmessa nelle prossime settimane, vede l’attrice protagonista di una storia che si sviluppa nel genere giallo. Giannetta si è preparata per il nuovo ruolo partecipando a vari approfondimenti e sessioni di lettura del copione.

L’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo, questa volta in una miniserie crime thriller targata Sky Original.Reduce dal successo della terza stagione di Blanca, trasmessa su Rai1 e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, e dopo la serie Hotel Costiera in un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rosa elettrica: tra crime e amore, la sfida di Maria Chiara GiannettaMaria Chiara Giannetta interpreterà una poliziotta in viaggio nella serie crime thriller Rosa elettrica, che debutterà l’8 maggio su e Now. Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salute e Costituzione a Foggia: l’Articolo 32 scende in campo con ANT e Associazione Panunzio; Salvo per miracolo dopo l’esondazione del Cervaro: l’appello di un cittadino; Il trionfo del cuoco contadino: Peppe Zullo nominato Maestro del Made in Italy. Maria Chiara Giannetta, Blanca, Maurizio Lastrico, l'incidente sul set di Don Matteo: «La terapia ha cambiato il mio modo di affrontare la vita»Blanca torna in prima serata su Rai1 e al centro degli episodi c'è ancora lei, Maria Chiara Giannetta, l'attrice che da ormai tre stagioni interpreta la protagonista della serie: Blanca. L'attrice ... leggo.it Maria Chiara Giannetta, Blanca, Maurizio Lastrico, l'incidente sul set di Don Matteo: «La terapia ha cambiato il mio modo di affrontare la vita»Maria Chiara Giannetta ha sempre mantenuto un profilo basso sulla sua vita privata, smentendo anche i rumors su un presunto flirt con il collega Maurizio Lastrico. In realtà da otto anni l'attrice ... leggo.it Sky. . Nei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è ROSA ELETTRICA, eroina per caso protagonista del nuovissimo thriller on-the-run targato Sky Original di cui vengono rilasciati oggi il trailer facebook