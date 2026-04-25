Milan-Juventus ‘San Siro’ sold out per il big match | sarà premiato Gullit nel pre-partita

Per il match tra Milan e Juventus, il 'San Siro' sarà completamente esaurito, con tutti i posti occupati. La partita, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026, vedrà un evento speciale prima del calcio d'inizio: il riconoscimento a Ruud Gullit, ex calciatore del Milan negli anni Ottanta e Novanta. L’impianto sarà colmo di tifosi pronti a sostenere le due squadre in questa importante sfida di campionato.

Domani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, e secondo quanto abbiamo appreso, lo stadio sarà tutto esaurito. Una splendida cornica di pubblico, dunque, non soltanto per un big match che tanto potrà dire in ottica qualificazione alla Champions League dell'una e dell'altra squadra, ma anche per l'evento che ci sarà nell'immediato pre-partita. Come noto, infatti, Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká sono ufficialmente entrati a far parte della 'Hall of Fame' del club rossonero - presentata da Emirates - in qualità di migliori centrocampisti nella storia del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus, ‘San Siro’ sold out per il big match: sarà premiato Gullit nel pre-partita Notizie correlate Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartitaLo stadio tutto esaurito, a eccezione di qualche decina di biglietti ancora in vendita sul sito ufficiale rossonero (si tratta di quelli di cui non... Inter Roma, San Siro è sold-out per il big match di Pasqua! La tensione è palpabileCalciomercato Inter LIVE: Su chi puntare se Bastoni andasse al Barcellona? I nerazzurri pensano a ben quattro profili Mercato Inter, ma chi arriva se... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Juve si gioca tutta la settimana… su Juventus Play!; Milan-Juventus, biglietti ancora disponibili: i settori rimasti a San Siro; AC Milan-Juventus, Serie A 2022/2023: Time Machine; Milan-Juventus pronostico risultato IA 34ª giornata Serie A. Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartitaRimane ancora qualche decina di biglietti, il Diavolo ha la quarta media spettatori al mondo. L'olandese inserito nella Hall of Fame rossonera insieme ad Ancelotti e Kakà ... gazzetta.it Milan-Juve, osservatori speciali a San Siro: il Manchester United punta Leao, ecco cosa filtraI dirigenti dei Red Devils assisteranno al big match tra i rossoneri e i bianconeri, con i riflettori che saranno maggiormente puntati sul profilo dell'attaccante portoghese ... tuttosport.com Milan-Juventus, la conferenza stampa di Allegri LIVE alle 12 #SkySport #SkySerieA x.com Preoccupazione in vista di Milan-Juventus per Kenan Yildiz: la stella bianconera rischia di non essere del match I fantallenatori incrociano le dita, le ultime sulle sue condizioni. - facebook.com facebook