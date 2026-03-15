Marcus Thuram sta vivendo un momento difficile che si riflette nella mancanza di imprevedibilità e incisività in attacco. La sua forma attuale sta influenzando le prestazioni della squadra, che si trova a dover trovare soluzioni alternative per colmare il vuoto lasciato dal francese. La sua assenza di gol e la diminuzione delle azioni offensive sono evidenti nelle ultime partite disputate.

Inter News 24 Marcus Thuram sta attraversando una fase di appannamento preoccupante, lasciando l’ Inter priva dei suoi strappi offensivi. La recente sfida contro l’Atalanta ha messo in luce le difficoltà realizzative della squadra di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi responsabile tecnico dei milanesi. Nonostante l’iniziale vantaggio, i nerazzurri non sono riusciti a mettere in sicurezza il risultato, sprecando occasioni che a questi livelli risultano decisive per le sorti del campionato. Il principale osservato speciale è Marcus Thuram, l’attaccante francese celebre per la sua fisicità e progressione, che però nell’ultimo periodo sembra aver smarrito la freddezza necessaria davanti al portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marcus Thuram e il digiuno dell’attacco: l’ombra del francese su San Siro

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La forma di Marcus Thuram è crollata completamente nel peggior momento possibile. facebook

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