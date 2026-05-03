Marco Cossi ucciso a coltellate Il sacerdote al funerale | Era un buono forse troppo

Nel corso di un funerale tenutosi nella provincia di Padova, un sacerdote ha pronunciato parole di saluto per Marco Cossi, deceduto a seguito di un episodio di violenza con ferite da arma da taglio. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete usanze religiose, con presenti familiari e amici. La notizia della morte di Cossi ha suscitato dolore e ha portato all’attenzione le circostanze dell’evento, ancora oggetto di indagine.

SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - «Marco oggi non è più con noi ma tutto il bene che ha lasciato continuerà a vivere». Le parole del fratello di Marco, Stefano Cossi, rimbombano nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarola accompagnate dalle lacrime silenziose della mamma Albina, della sorella Roberta, degli amici e dei colleghi di lavoro. Ieri mattina, riuniti in chiesa, hanno potuto dare l'ultimo addio a Marco Cossi, 48 anni, ucciso la sera del 19 aprile in via Isonzo, a Brusegana, dal socio in affari Samuele Donadello. LO STRAZIO Ad accompagnare il saluto del fratello Stefano un lungo applauso. In quel momento, in cui la consapevolezza di non vedere mai più il proprio caro prende il sopravvento in maniera ancor più dolorosa, la mamma di Marco, con il viso segnato dalle lacrime, lo ha chiamato quasi urlando guardando la bara.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Marco Cossi, ucciso a coltellate. Il sacerdote al funerale: «Era un buono, forse troppo» Notizie correlate Marco Cossi ucciso a coltellate, gli amici: «Era tornato dall'Inghilterra per prendersi cura della mamma, la sera non usciva mai»PADOVA - Nato a Latisana (Udine), cinque anni fa Marco Cossi era tornato dall'Inghilterra per andare a vivere a Tencarola di Selvazzano Dentro, a... Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio nel sottopassaggio a Padova: arrestato un 47enne per la morte di Marco Cossi; Delitto di Padova, confessa l'amico e socio in affari: portato in carcere per l'omicidio di Marco Cossi; Padova, omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio; Padova, svolta nell'omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio. L'abbraccio della comunità per l’ultimo saluto a Marco Cossi, ucciso il 19 aprileOggi, sabato 2 maggio, nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro, si sono celebrati i funerali del 47enne. Il fratello Stefano: «Nel momento più brutto della nostra vit ... padovaoggi.it Marco Cossi ucciso a coltellate: sabato 2 maggio il funeralePADOVA - Un ultimo atto necessario, in cui le parole lasceranno spazio al silenzio e al ricordo di Marco Cossi, il 47enne ucciso domenica 19 aprile tra via Santi Fabiano e Sebastino e via ... ilgazzettino.it Un lungo applauso per salutare un’ultima volta Marco Cossi: “era un gigante buono”, così lo hanno ricordato amici e familiari a Tencarola, nel giorno del suo funerale. Chiesa piena per ricordare il 47enne ucciso con oltre 15 coltellate la notte tra il 19 e 20 april - facebook.com facebook Omicidio di Marco Cossi, di Latisana. Svolta nelle indagini: in carcere Samuele Donadello, 47 anni, accusato dell'accoltellamento mortale. I due sarebbero dovuti diventare soci in una nuova attività. x.com