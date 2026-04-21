Nella tarda serata di domenica 19 aprile, un uomo di 48 anni è stato trovato morto in una zona periferica. È stato aperto un fascicolo per omicidio e un sospettato è attualmente sotto interrogatorio. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sulla dinamica della lite che avrebbe portato al decesso. La vittima è stata trovata con diverse ferite da arma da taglio.

PADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in una zona periferica di Brusegana. L'interrogatorio Dallo 8 di martedì è in corso un interrogatorio tenuto dal sostituto procuratore titolare dell'indagine alla presenza degli inquirenti della Squadra mobile che stanno investigando. Al momento non sono stati forniti dettagli sull'identità della persona portata in questura. Omicidio a Padova, uomo trovato morto con ferite da punta e taglio su torace, collo e volto VIDEO .🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corso

Notizie correlate

Marco Cossi ucciso con una raffica di coltellate, l'ipotesi: conosceva il suo assassinoPADOVA - Marco Cossi aveva una vita ordinaria e un grande sogno: aprire un’attività di cibo di strada che avrebbe inaugurato proprio ieri.

Marco Cossi ucciso a coltellate, gli amici: «Era tornato dall'Inghilterra per prendersi cura della mamma, la sera non usciva mai»PADOVA - Nato a Latisana (Udine), cinque anni fa Marco Cossi era tornato dall'Inghilterra per andare a vivere a Tencarola di Selvazzano Dentro, a...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il ritratto di Marco Cossi, il friulano assassinato questa notte a Padova; Il ricordo dei vicini: Marco era un uomo gentile, educato e sempre disponibile; Chi era Marco Cossi, il 48enne friulano ucciso nella notte a Padova; Ucciso con 15 coltellate a Padova, si cerca l'aggressore, mistero sul movente.

Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in una zona periferica ... ilgazzettino.it

Marco Cossi ucciso a coltellate. Il sogno del food truck: doveva inaugurarlo poche ore dopo l'omicidioPADOVA - Domenica sera Marco Cossi ha fatto una cosa che non faceva mai: dopo cena ha salutato l'anziana madre con la quale viveva ed è uscito. Perché? È uno dei punti ... ilgazzettino.it

La polizia sta cercando l’arma del delitto. La vittima è Marco Cossi, 48 anni, residente a Selvazzano. È stato trovato agonizzante in via Isonzo verso mezzanotte facebook