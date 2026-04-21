Marco Cossi, nato a Latisana, è stato trovato vittima di un ferimento da arma da taglio. Gli amici riferiscono che era tornato dall'Inghilterra cinque anni fa e viveva a Tencarola di Selvazzano Dentro con la madre anziana. La sera dell’aggressione, non era solito uscire. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver reso noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti.

PADOVA - Nato a Latisana (Udine), cinque anni fa Marco Cossi era tornato dall'Inghilterra per andare a vivere a Tencarola di Selvazzano Dentro, a casa dell'anziana madre. Era lui che, in accordo con il fratello (dirigente delle ferrovie in Svizzera) e la sorella, si prendeva cura della donna, che non lasciava quasi mai da sola, a parte durante i turni di lavoro come dipendente di una ditta di logistica farmaceutica, portando i medicinali d'urgenza nelle farmacie della zona. Partiva presto la mattina, tornava verso le 18.30 e si fermava in uno dei due bar della zona fino all'ora di cena. Poi saliva al suo appartamento (di proprietà) e non usciva più.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate, gli amici: «Era tornato dall'Inghilterra per prendersi cura della mamma, la sera non usciva mai»

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