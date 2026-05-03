Marco Berry vuole lasciare il GF Vip e fa le valigie Antonella Elia piange e si dispera | Mussolini e Manzini iene

Marco Berry ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip, facendo le valigie in seguito a una discussione con un'altra concorrente. La compagna di stanza, visibilmente turbata, ha espresso il suo dispiacere piangendo e disperandosi, mentre il concorrente ha rifiutato di commentare ulteriormente la sua decisione. Nel frattempo, sono state fatte alcune dichiarazioni riguardo ai comportamenti di Berry, che sono stati descritti come violenti da alcune fonti.

Marco Berry vuole lasciare il GF Vip dopo l'accesa discussione con Francesca Manzini e dopo essere stato dipinto come "uomo violento". Il concorrente ha fatto le valigie e Antonella Elia è scoppiata a piangere disperata, reduce da un acceso litigio con Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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