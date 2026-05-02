Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2026, si è verificato un acceso confronto tra Marco Berry e Francesca Manzini, che ha portato Berry a dichiarare la volontà di abbandonare il programma. La situazione ha provocato una reazione emotiva anche in Antonella Elia, visibilmente colpita dagli eventi. La diretta 24 ore su 24 ha mostrato momenti di tensione tra i concorrenti, confermando la coerenza delle reazioni nel corso della stagione.

Roma, 2 maggio 2026 - Drammi nelle puntate serali e drammi durante la diretta 24 ore su 24. Non si può di certo affermare che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 non siano coerenti. Anzi. Il prolungamento di venti giorni del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 sta facendo emergere l’esasperazione e i lati più oscuri di ogni concorrente. La lite fra Marco Berry e Francesca Manzini. Marco Berry vuole andarsene. L’isolamento volontario di Francesca Manzini. La lite fra Marco Berry e Francesca Manzini. Nelle ultime ore, la Casa è stata animata dalla discussione dai toni molto accesi fra Marco Berry e Francesca Manzini. Discussione arrivata dopo una serie di confidenze dell’imitatrice all’illusionista in merito alla propria situazione famigliare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Berry litiga con Francesca Manzini e vuole lasciare il Grande Fratello Vip, la disperazione di Antonella Elia

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