Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry al GF Vip poi spacca un cocco | Usi mezzucci da donnetta
Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto un acceso scontro con Marco Berry dopo che quest’ultimo ha espresso di trovare simpatica Paola Caruso. Durante la discussione, Antonella Elia ha rivolto parole dure a Berry e successivamente ha colpito un cocco, commentando che lui utilizza mezzucci da donnetta. La lite si è svolta davanti agli altri coinquilini, creando un momento di tensione all’interno della casa.
Lite nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia si è scagliata contro Marco Berry solo perché quest'ultimo ha detto di reputare simpatica Paola Caruso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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