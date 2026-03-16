A Reggio Emilia, nel piazzale Marconi davanti alla stazione ferroviaria, si è verificata una lite tra due persone che ha attirato l’attenzione dei presenti. Durante l’alterco, uno dei partecipanti ha tentato di afferrare un manganello che era in possesso di un militare presente sul luogo. La discussione si è intensificata, ma nessuno è rimasto ferito.

Reggio Emilia, 16 marzo 2026 – Una violenta lite in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, ha rischiato di degenerare in dramma. L’intervento tempestivo di carabinieri e militari dell’Esercito ha evitato il peggio. L’altra notte un uomo di 34 anni ha opposto resistenza tentando, invano, di impossessarsi del manganello in dotazione ai militari. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino di origini gambiane e senza fissa dimora. E’ accaduto poco prima della mezzanotte di sabato. I militari sono intervenuti per separare i due litiganti. La situazione sembrava risolta quando, senza alcun preavviso, il 34enne ha colpito l’altro con una violenta testata al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, cerca di sfilare manganello a militare durante una lite

Articoli correlati

Preso a bastonate e a colpi di catena a Reggio Emilia durante un finto colloquio, attirato con una telefonataUn appuntamento fissato per un colloquio di lavoro si sarebbe trasformato in un violento pestaggio nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio...

Lite a Reggio Emilia, ferito da coltello in viale TimavoReggio Emilia, 2 marzo 2026 - Sabato mattina, verso le 11, la polizia di Stato era intervenuta in viale Timavo, a Reggio Emilia, per la presenza di...

Contenuti utili per approfondire Reggio Emilia

Discussioni sull' argomento Corso Lo spirito del cinema; Conferenza per i genitori degli studenti del Viaggio della Memoria e per la cittadinanza - Reggio Emilia; Al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia una nuova mostra dedicata a Luigi Ghirri e al suo rapporto con la musica; Il Comune cerca soluzioni: Sono un nostro patrimonio. Non vogliamo disperderlo.

Cerca di sedare una lite, ma viene accoltellato: 17enne in ospedale a Reggio EmiliaReggio Emilia, 18 agosto 2025 – Riesplode la violenza in zona stazione a Reggio. Un minorenne è rimasto ferito da una coltellata, mentre cercava di sedare una lite fra due uomini in piazzale Marconi. ilrestodelcarlino.it

Ode a Herbe (Reggio Emilia) Siamo tornati da Herbe dopo circa due anni dalla prima volta. Che dire, il livello già altissimo è migliorato ancora di più! Tutto, dalla ricercatezza dell'arredamento alla professionalità del personale di sala; dalla squisitezza delle po - facebook.com facebook

La Dinamo si squaglia in volata e vince Reggio Emilia: 99-102 x.com