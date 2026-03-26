Una disputa tra due persone si è conclusa con un'aggressione con un taglierino, lasciando un 19enne ferito. L'incidente è avvenuto in via Matteotti, dove sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Il giovane è stato prima aggredito, e poi lui stesso ha cercato di colpire gli agenti di polizia con una bottiglia di vetro Serata di sangue in via Matteotti, dove gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per una violenta lite tra due persone. I fatti risalgono alla sera di ieri, mercoledì 25 marzo. Nello specifico, un cittadino straniero classe 2007 si trovava a bordo di un taxi fermo all’incrocio tra via Matteotti e viale Masini quando è stato raggiunto da un altro uomo. Quest’ultimo ha aperto lo sportello del taxi e ha iniziato a colpire il ragazzo classe 2007. L’autista del taxi è sceso immediatamente e ha allertato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Lite violenta sul taxi, 19enne aggredito con un taglierino

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