In provincia di Marche, circa 500 agricoltori si sono radunati al Brennero per segnalare preoccupazioni legate alle importazioni di prodotti alimentari provenienti da paesi extra-UE. La protesta nasce dalla crescente presenza di alimenti stranieri sui mercati locali, con particolare attenzione a determinati prodotti che, secondo gli agricoltori, stanno mettendo a rischio le attività agricole della regione. La questione riguarda anche i prezzi applicati all’interno dell’Unione Europea rispetto a quelli esteri.

? Cosa scoprirai Come influiscono i prezzi extra-UE sulla sopravvivenza delle aziende marchigiane?. Quali prodotti alimentari stanno invadendo i mercati delle province locali?. Perché l'aumento del 96% delle importazioni minaccia i borghi marchigiani?. Chi pagherà il prezzo della desertificazione economica nelle zone rurali?.? In Breve Importazioni agroalimentari nelle Marche cresciute del 96% negli ultimi quindici anni.. Flussi extra-UE superano i 765 milioni di euro nell'ultimo periodo considerato.. Settori zootecnia e pesca subiscono l'ingresso di 11mila tonnellate di latte.. Importazioni di carne suina raggiungono quasi i 2000 chili nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, 500 agricoltori al Brennero: allarme per le importazioni

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