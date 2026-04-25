Coldiretti lunedì 500 agricoltori campani al Brennero

Lunedì circa 500 agricoltori provenienti dalla regione Campania si sposteranno verso il valico del Brennero, accompagnati da Coldiretti Campania. La loro partenza fa parte di una manifestazione volta a richiedere modifiche al codice doganale. La protesta coinvolge agricoltori che desiderano evidenziare le proprie istanze in ambito commerciale e doganale. La mobilitazione si svolge in un momento di attenzione alle questioni legate al settore agricolo e alle regole di import-export.

Sono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la battaglia per cambiare il codice doganale. Un sistema che oggi permette ai prodotti stranieri di essere commercializzati come italiani. “La norma che consente di etichettare come Made in Italy merci che nel nostro Paese subiscono soltanto l’ultima trasformazione è una pratica che danneggia profondamente la filiera agricola e altera la trasparenza nei confronti dei consumatori”, spiega Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania. La protesta è supportata da oltre cento comuni della regione, che hanno deliberato in giunta la richiesta di modifica da portare in Europa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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