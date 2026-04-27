Coldiretti agricoltori marchigiani al Brennero per difendere il cibo Made in Italy | In 15 anni importazioni raddoppiate

Una delegazione di circa 500 agricoltori delle Marche ha partecipato al Brennero, unendo la propria presenza a quella di altri agricoltori italiani in una manifestazione organizzata da Coldiretti. La protesta si è svolta nel valico altoatesino e ha coinvolto agricoltori di diverse regioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’aumento delle importazioni di prodotti alimentari, che negli ultimi 15 anni sono raddoppiate.

C’erano anche le Marche al Brennero, con una delegazione di circa 500 agricoltori che hanno raggiunto il valico altoatesino, per la grande mobilitazione nazionale promossa da Coldiretti. Una presenza significativa che testimonia come le criticità denunciate non riguardino solo alcune aree del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Coldiretti, 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in ItalySono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coldiretti in difesa del Made in Italy: 500 gli agricoltori marchigiani in partenza per il Brennero. Ecco il perchè; Agricoltori marchigiani al Brennero per difendere il cibo Made in Italy; Made in Italy, oltre 100 Comuni marchigiani sostengono la battaglia di Coldiretti; Coldiretti 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in Italy. Coldiretti al Brennero, maxi protesta degli agricoltori contro rincari, guerra e falso Made in ItalyColdiretti, maxi-manifestazione al Brennero contro i rincari Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la ... affaritaliani.it Coldiretti Abruzzo,10mila agricoltori al Brennero per difendere il made in ItalyL'Aquila. Diecimila agricoltori della Coldiretti, provenienti da tutte le regioni italiane tra cui anche l’Abruzzo, Si sono ritrovati al Brennero ... marsicalive.it Radio1 Rai. . #Brennero In corso una manifestazione di #Coldiretti. Presenti 10mila agricoltori che denunciano le ricadute dell'escalation in #MedioOriente sui costi produttivi degli ortaggi, anche a causa dei rincari dei fertilizzanti. Protesta alla dogana contro - facebook.com facebook